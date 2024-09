Con Once Unidos nuevamente en la cima del Torneo “Liga Marplatense de Fútbol" se viene el tramo final de la última instancia clasificatoria. El sábado se disputará la fecha 9 del certamen tanto para Zona Campeonato como par la Reválida.

El equipo de Parque Luro viene de retomar la cima pero apenas tiene un punto de ventaja respecto de sus inmediatos perseguidores. En esta oportunidad, será local de Quilmes que siempre es un hueso duro de roer. Si resigna unidades, detrás se encuentran Círculo Deportivo y River expectantes. El “papero” tendrá que recibir en Otamendi a Nación y el “millonario” visitará a Argentinos del Sud que quiere seguir escalando en la tabla.

También permanece en la lucha Atlético Mar del Plata que visitará a San José para tratar de regresar a la senda de la victoria y a la lucha del primer lugar.

En la Zona Reválida, Independiente cuenta con un colchón de 4 puntos de ventaja en la cima pero tendrá que visitar a San Isidro que quiere pelear por la clasificación hasta la última jornada. Detrás hay una pareja lucha que encabeza Boca de gran presente y que tendrá que visitar mañana a Almagro Florida, último de la tabla de posiciones.

General Urquiza y Cadetes no quieren rezagarse en la pelea y por eso buscarán puntos ante San Lorenzo y Libertad, respectivamente.

PROGRAMACIÓN - NOVENA FECHA - SEGUNDA FASE - TORNEO “LIGA MARPLATENSE DE FÚTBOL” - SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE

Cancha: Círculo – Círculo vs Nación

Sexta (12hs): Montero, Patetta y Miranda

Quinta (13:30hs): Patetta, Montero y Miranda

Primera (15:15hs): Miranda, Patetta y Montero

Cancha: Peñarol – Peñarol vs Dvo. Norte

Sexta (12:30hs): Sampietro, C. Ruíz Díaz y Galante

Quinta (14hs): C. Ruíz Díaz, Sampietro y Galante

Primera (15:45hs): Nuesch, C. Ruíz Díaz y Sampietro

Cancha: Argentinos – Argentinos del Sud vs River

Sexta (12hs): Zagaglia, Chávez y Brizuela

Quinta (13:30hs): Chávez, Zagaglia y Brizuela

Primera (15:15hs): Rojas, Chávez y Zagaglia

Cancha: River – San José vs Atlético MDP

Sexta (12hs): Melga, Óngaro y S. Ruíz Díaz

Quinta (13:30hs): Óngaro, Melga y S. Ruíz Díaz

Primera (15:15hs): Millas, Óngaro y Melga

Cancha: Alvarado – Alvarado vs Banfield

Sexta (12hs): Chabert, Martínez y Monteagudo

Quinta (13:30hs): Martínez, Chabert y Monteagudo

Primera (15:15hs): Cingolani, Martínez y Chabert

Cancha: Talleres - Talleres vs Kimberley

Sexta (12hs): Correa, Scuffi y Olivares

Quinta (13:30hs): Scuffi, Correa y Olivares

Primera (15:15hs): Mella, Scuffi y Correa

Cancha: Independiente – Once Unidos vs Quilmes

Sexta (12hs): Spognardi, Arrendazzi y Contreras

Quinta (13:30hs): Arrendazzi, Spognardi y Contreras

Primera (15:15hs): Contreras, Arrendazzi y Spognardi

Cancha: Norte – El Cañón vs Chapadmalal

Sexta (12hs): Gallo, Gómez y Tua

Quinta (13:30hs): Gómez, Gallo y Tua

Primera (15:15hs): Funes, Gómez y Gallo

Cancha: San Lorenzo – Cadetes vs Libertad

Sexta (12hs): Monsalves, Ghiglione y López

Quinta (13:30hs): Ghiglione, Monsalves y López

Primera (15:15hs): López, Ghiglione y Monsalves

Cancha: Almagro – Almagro Florida vs Boca

Quinta (13:30hs): Lunegro, Vega y Rodríguez

Primera (15:15hs): Debrina, Lunegro y Vega

Cancha: Boca – San Isidro vs Independiente

Sexta (12hs): Bravo, Mustafá y Luxen

Quinta (13:30hs): Luxen, Mustafá y Bravo

Primera (15:15hs): Mustafá, Luxen y Bravo

Cancha: Urquiza – General Urquiza vs San Lorenzo

Sexta (12hs): Oliver, Núñez y Alfonso

Quinta (13:30hs): Núñez, Oliver y Alfonso

Primera (15:15hs): Llona, Núñez y Oliver