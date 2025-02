El fútbol marplatense se volverá a poner en marcha este fin de semana con la disputa de la primera fecha para el Torneo Apertura “Juan Quesada” volviendo al viejo formato que tenían las competencias organizadas por la Liga Marplatense de Fútbol.

Divididos en dos zonas, los equipos iniciarán un largo camino con posibilidades para todos desde el inicio y con una alta expectativa teniendo en cuenta que, como pocas veces, hubo muchos movimientos dentro del mercado de pases.

El bi-campeón que nuevamente pugnará en este nuevo formato por quedarse con la corona, Atlético Mar del Plata tendrá que recibir al siempre competitivo Círculo Deportivo de Otamendi y será uno de los duelos destacados de esta primera jornada.

Por su parte, el subcampeón también en las dos últimas ediciones del certamen, Deportivo Norte, tendrá que visitar a Almagro Florida buscando tener un año de buena competencia y para ello se ha reforzado muy bien.

No debe escapar a los datos destacados de esta primera jornada, el debut de El Siciliano junto con Colegiales jugando como local en la cancha de General Mitre y enfrentandose nada menos que con Kimberley, que esta temporada tendrá un equipo con más presencia de jugadores juveniles que en otras oportunidades.

Hay otros equipos con refuerzos de prestigio como el caso del San Lorenzo de Damián “Paisa” Luengo que abrirá el torneo en su casa recibiendo a Libertad.

Cabe destacar que, inicialmente, los partidos comenzarán a las 17 horas para la Primera División y previamente la Sexta jugará desde las 13 y la Quinta desde las 15 en cada uno de los escenarios asignados. Llegó el momento de la verdad para el siempre atractivo campeonato marplatense donde la corona se pondrá nuevamente en juego y candidatos sobran.

PRIMERA FECHA - TORNEO APERTURA 2025 “JUAN QUESADA”

Cancha: San Lorenzo - San Lorenzo vs Libertad

Sexta (13hs): Melga, Óngaro y Arias

Quinta (15hs): Óngaro, Melga y Arias

Primera (17hs): Miranda, Óngaro y Melga

Cancha: Almagro Florida - Almagro Florida vs Deportivo Norte

Sexta (13hs): García, Martínez y Toria

Quinta (15hs): Martínez, García y Toria

Primera (17hs): Nuesch, Martínez y García

Cancha: Argentinos del Sud - Nación vs Quilmes

Sexta (13hs): Ferreyra, C. Ruíz Díaz y Tua

Quinta (15hs): C. Ruíz Díaz, Ferreyra y Tua

Primera (17hs): Funes, C. Ruíz Díaz y Ferreyra

Cancha: General Mitre - Colegiales vs Kimberley

Sexta (13hs): Díaz Furet, López y S. Ruíz Díaz

Quinta (15hs): López, Díaz Furet y S. Ruíz Díaz

Primera (17hs): Mustafá, López y Díaz Furet

Cancha: Banfield - Banfield vs San José

Sexta (13hs): Chabert, Ghiglione y Ramírez

Quinta (15hs): Ghiglione, Chabert y Ramírez

Primera (17hs): Millas, Ghiglione y Chabert

Cancha: Al Ver Verás - Racing vs Los Andes

Quinta (15hs): Costanzo, Mayer y Vega

Primera (17hs): Mayer, Costanzo y Vega

Cancha: Boca - San Isidro vs Talleres

Sexta (13hs): Romero, Sampietro y Ordóñez

Quinta (15hs): Sampietro, Romero y Ordóñez

Primera (17hs): Llona, Sampietro y Romero

Cancha: Chapadmalal - Chapadmalal vs Boca

Sexta (13hs): Bravo, Debrina y Luxen

Quinta (15hs): Luxen, Bravo y Debrina

Primera (17hs): Debrina, Luxen y Bravo

Cancha: General Urquiza - General Urquiza vs Al Ver Verás

Sexta (13hs): Rua, Baquero y Scuffi

Quinta (15hs): Scuffi, Rua y Baquero

Primera (17hs): Baquero, Scuffi y Rua

Cancha: River - River vs El Cañón

Sexta (13hs): Monsalves, Arrendazzi y Olivares

Quinta (15hs): Arrendazzi, Monsalves y Olivares

Primera (17hs): Cingolani, Arrendazzi y Monsalves

Cancha: Quilmes - Once Unidos vs General Mitre

Sexta (13hs): Chávez, Contreras e Iza

Quinta (15hs): Iza, Chávez y Contreras

Primera (17hs): Contreras, Chávez e Iza

Cancha: Independiente - Independiente vs Argentinos del Sud

Sexta (13hs): Oliver, Cajal y Cardozo

Quinta (15hs): Cajal, Oliver y Cardozo

Primera (17hs): Rojas, Cajal y Oliver

Cancha: Mar del Plata - Atlético MDP vs Círculo

Sexta (13hs): Agudo, Patetta y Spognardi

Quinta (15hs): Patetta, Agudo y Spognardi

Primera (17hs): Mella, Patetta y Agudo

Cancha: Alvarado - Alvarado vs Cadetes

Sexta (13hs): Montero, Lunegro y Gallo

Quinta (15hs): Lunegro, Montero y Gallo

Primera (17hs): Abboud, Lunegro y Montero