La Comisión de Deporte del Senado de la Nación, presidida por la senadora Anabel Fernández Sagasti, se reunió en el Salón Arturo Illia para dar dictamen a dos proyectos de ley y más de 90 iniciativas de declaración vinculadas al fomento y reconocimiento de la actividad deportiva en todo el país.

En primer término, se aprobaron los proyectos de ley que proponen declarar a San Carlos de Bariloche (Río Negro) como Capital Nacional del Ciclismo de Montaña y a Perito Moreno (Santa Cruz) como Capital Nacional del Senderismo. Además, se avanzó con decenas de declaraciones en reconocimiento a atletas, entrenadores y equipos argentinos por logros en competencias nacionales e internacionales, incluyendo los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024. También se expresaron homenajes a figuras destacadas del deporte fallecidas, entre ellas César Luis Menotti, Hugo Orlando Gatti y Juan María Traverso.

Durante la jornada expusieron representantes de distintos clubes de barrio, quienes compartieron sus experiencias y plantearon la difícil situación que atraviesan estas instituciones. Entre ellos, estuvo presente Alejandro Yapuncic, presidente del Club River Plate de Mar del Plata, quien destacó el valor del entramado social y deportivo en la ciudad y a lo largo de los 1.200 kilómetros del frente costero atlántico, escenario ideal para el desarrollo de diversas disciplinas que en otros países logran consolidarse como olímpicas.

Yapuncic, diplomado en gestión pública del deporte, es un dirigente con amplia trayectoria nacional e internacional. Actualmente también preside la Asociación de Actividades Saludables y la Asociación Marplatense y Costa Atlántica de Artes Marciales, entidades que le han dado al país títulos mundiales en distintas especialidades.

