El Club Atlético River Plate cuestionó el funcionamiento del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y anunció que no participará de sus reuniones hasta que se modifiquen los mecanismos de toma de decisiones del organismo, según informó la institución en un comunicado.

En el texto, el club aclaró que mantiene su postura histórica respecto del rumbo del fútbol argentino y recordó que desde 2013 promueve la consolidación de una competencia profesional con un torneo de 20 equipos y una estructura económica que favorezca el crecimiento de todos los clubes.

Asimismo, la institución ratificó su respaldo al modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y expresó su reconocimiento a la AFA por la defensa del régimen de aportes previsionales vigente en la actividad.

“River Plate cree profundamente en el armónico funcionamiento de las instituciones y en el valor de los órganos colegiados para la toma de decisiones”, señaló el comunicado difundido por la entidad de Núñez.

Sin embargo, el club manifestó su preocupación por el actual funcionamiento del Comité Ejecutivo, al considerar que “no existen las garantías procedimentales necesarias para asegurar un proceso claro y previsible en la toma de decisiones de ese cuerpo”.

En ese sentido, sostuvo que las discusiones sobre el futuro del fútbol argentino deberían realizarse mediante procedimientos transparentes, con los temas incluidos en el orden del día con antelación y sometidos a votación de los miembros correspondientes.

“En reiteradas ocasiones, la dinámica de funcionamiento observada no ha reflejado esos mecanismos, resultando en procesos menos claros que aquellos a los que River Plate está acostumbrado en el funcionamiento de su propia Comisión Directiva”, agregó el club.

Por ese motivo, la institución anunció que, hasta que no se corrijan esos procedimientos, decidió no participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino.

Fuente: con información de Noticias Argentinas