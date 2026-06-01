El primer día de junio tendrá condiciones típicamente invernales en Mar del Plata. Según el pronóstico, la temperatura oscilará entre los 7°C de mínima y los 13°C de máxima, con vientos leves del noreste y alta humedad.

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Durante la mañana se registrarán bancos de niebla que podrían reducir considerablemente la visibilidad en distintos sectores de la ciudad y las rutas de la región. Por ese motivo, se recomienda extremar las precauciones al conducir.

Por la tarde, el cielo continuará mayormente nublado y el ambiente seguirá frío, aunque sin probabilidades de lluvias. Las mismas condiciones se repetirán en localidades cercanas como Batán y Sierra de los Padres.

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El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por la presencia de niebla durante las primeras horas del día, mientras que no se prevén tormentas ni fenómenos de mayor intensidad en la Costa Atlántica.

Para los próximos días se espera un leve ascenso de las temperaturas máximas, que podrían alcanzar los 15°C hacia mediados de semana. Sin embargo, las previsiones anticipan un posible desmejoramiento del tiempo hacia el próximo fin de semana, con chances de lluvias aisladas.

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