La ciudad tendrá una jornada inestable, con ráfagas intensas del sudoeste, cielo mayormente nublado y temperaturas que no superarán los 14°C.

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El miércoles se presentará con malas condiciones climáticas en Mar del Plata y la zona, en una jornada marcada por el descenso de la temperatura, el cielo mayormente nublado y ráfagas intensas de viento.

El viento del sector sudoeste será uno de los protagonistas de la jornada, con ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora, especialmente en sectores costeros y zonas cercanas al mar, donde también aumentará la sensación térmica de frío.

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En Mar del Plata, Batán y Sierra de los Padres se prevé abundante nubosidad y condiciones de humedad elevadas. Durante las primeras horas de la mañana podrían registrarse bancos de niebla y visibilidad reducida en rutas y caminos de la región.

La inestabilidad también alcanzará a otras localidades de la Costa Atlántica, como Miramar, Mar Chiquita, Villa Gesell y Pinamar, donde persistirán las bajas temperaturas y el cielo cubierto.

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Para los próximos días, el pronóstico anticipa la continuidad del aire frío sobre el sudeste bonaerense. Incluso, hacia el viernes podría ingresar un nuevo frente con lluvias y mayor inestabilidad de cara al fin de semana.