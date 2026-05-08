Según el pronóstico oficial, las lluvias podrían intensificarse hacia la tarde y la noche, con probabilidades que llegarían hasta el 100 por ciento. Además, el viento soplará desde el sudoeste y sur, con velocidades que podrían superar los 50 kilómetros por hora.

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La humedad se mantendrá elevada, cercana al 90 por ciento, mientras que la visibilidad será reducida en distintos momentos del día debido a las precipitaciones y el cielo cubierto.

De cara al fin de semana, el SMN prevé condiciones similares, con ambiente fresco, nubosidad y posibles chaparrones aislados.

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