Sigue el alerta amarillo: lluvias y ráfagas marcarán una jornada inestable en la ciudad
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes un día gris y con malas condiciones en Mar del Plata. Se esperan precipitaciones durante gran parte de la jornada, fuertes ráfagas de viento y una temperatura que oscilará entre los 8 y los 12 grados.
Según el pronóstico oficial, las lluvias podrían intensificarse hacia la tarde y la noche, con probabilidades que llegarían hasta el 100 por ciento. Además, el viento soplará desde el sudoeste y sur, con velocidades que podrían superar los 50 kilómetros por hora.
La humedad se mantendrá elevada, cercana al 90 por ciento, mientras que la visibilidad será reducida en distintos momentos del día debido a las precipitaciones y el cielo cubierto.
De cara al fin de semana, el SMN prevé condiciones similares, con ambiente fresco, nubosidad y posibles chaparrones aislados.
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