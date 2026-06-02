Martes frío y con neblina: así estará el clima en Mar del Plata
El SMN prevé condiciones estables para este martes, aunque con visibilidad reducida durante la mañana por la presencia de neblina.
La ciudad tendrá este martes una jornada marcada por las bajas temperaturas y la nubosidad, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La temperatura máxima alcanzará los 12° y la mínima será de 6°.
Durante la mañana se espera la presencia de neblina, lo que podría reducir la visibilidad en distintos sectores de la ciudad. Además, el viento soplará desde el sector norte.
Con el correr de las horas, el cielo permanecerá mayormente nublado y se registrará la temperatura más alta de la jornada durante la tarde.
Por la noche, en tanto, el viento rotará al noreste y la temperatura se ubicará alrededor de los 11°, en el cierre de un día con condiciones estables y sin probabilidad de precipitaciones.
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