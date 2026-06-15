El fin de semana largo se despedirá con condiciones estables en Mar del Plata, aunque el frío continuará siendo protagonista en toda la región. Para este lunes se espera una jornada mayormente nublada, sin precipitaciones y con temperaturas típicamente invernales.

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La mínima prevista será de 3°C y la máxima alcanzará los 13°C.

Durante la mañana, el ambiente será muy frío en distintos puntos del partido de General Pueyrredon. La presencia de abundante nubosidad limitará la aparición del sol y contribuirá a mantener bajas las temperaturas.

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Por la tarde, el viento soplará desde el sector oeste con velocidades de entre 19 y 33 kilómetros por hora. Esta situación incrementará la sensación térmica de frío, especialmente en zonas abiertas como Sierra de los Padres y Batán.

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El viento será uno de los factores que marcarán la jornada.

En cuanto a las alertas meteorológicas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no emitió advertencias para la Costa Atlántica. El mismo escenario se repetirá en localidades vecinas como Miramar, Mar Chiquita, Villa Gesell y Pinamar, donde también persistirá la masa de aire frío.

Hacia los próximos días, los pronósticos anticipan un leve ascenso de las temperaturas. Sin embargo, para el próximo fin de semana podrían regresar las precipitaciones y condiciones de mayor inestabilidad en la región.

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La probabilidad de lluvias para este lunes es nula en Mar del Plata.