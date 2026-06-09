Mar del Plata atraviesa este martes una jornada típicamente invernal, con una temperatura mínima de 4°C y una máxima que apenas alcanzará los 12°C.

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Durante las primeras horas del día se registran bancos de niebla que reducen la visibilidad en distintos sectores de la ciudad y la zona.

Según el pronóstico, el viento soplará desde el sector noroeste a velocidades moderadas, contribuyendo a una sensación térmica más baja que la temperatura real.

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Con el avance de la tarde, la niebla tenderá a disiparse y el cielo se presentará parcialmente nublado, permitiendo algunos períodos de sol. No se esperan precipitaciones para el resto de la jornada.

Ante la presencia de niebla, las autoridades recomiendan circular con precaución, especialmente en las rutas que conectan Mar del Plata con localidades vecinas de la Costa Atlántica.

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Para los próximos días se mantendrán las condiciones estables, aunque hacia el fin de semana podrían registrarse lluvias aisladas junto con un leve ascenso de las temperaturas.