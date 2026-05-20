La jornada comenzó con una temperatura de 9,7°C y una sensación térmica de 7°C, en un contexto de cielo parcialmente nublado y viento del sur, según datos del Servicio Meteorológico Nacional.

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Para el resto del día se espera un panorama inestable, con probabilidad de chaparrones y lluvias aisladas durante la mañana, la tarde y la noche. Las chances de precipitaciones se mantendrán entre el 10 y el 40%, de acuerdo al pronóstico oficial.

En cuanto a la temperatura, la máxima prevista es de 11°C, mientras que hacia la noche el termómetro descenderá hasta los 7°C. El viento continuará predominando desde el sector sur, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora durante gran parte de la jornada.

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Además, se anticipan ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora, especialmente durante las primeras horas del día. El sol salió a las 7:48 y se pondrá a las 17:45.

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