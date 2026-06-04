El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada húmeda e inestable para este jueves en Mar del Plata, con cielo mayormente cubierto, lloviznas intermitentes y temperaturas que oscilarán entre los 11°C y los 15°C.

Ads

Durante la mañana podrían registrarse bancos de niebla y neblinas en distintos sectores de la ciudad, mientras que las precipitaciones aisladas se mantendrían a lo largo del día.

En cuanto al viento, soplará desde el este y noreste con velocidades de entre 15 y 25 kilómetros por hora, lo que incrementará la sensación de frío, especialmente en la zona costera.

Ads

Las condiciones de inestabilidad también alcanzarán a otras localidades del sudeste bonaerense, como Miramar, Mar Chiquita y Villa Gesell, donde se espera un panorama similar con nubosidad abundante y lluvias débiles.

Por el momento no rigen alertas meteorológicas para General Pueyrredon, aunque se recomienda circular con precaución debido a la reducción de visibilidad y al pavimento mojado.

Ads

Para el viernes se mantiene la probabilidad de lloviznas aisladas, mientras que durante el fin de semana se prevé un descenso de la temperatura por el ingreso de vientos del sector sur.