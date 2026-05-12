Durante gran parte del día el cielo se mantendrá parcialmente nublado, mientras que el viento del sudoeste será protagonista. Se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, especialmente durante la tarde y en la zona costera.

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En sectores como el Puerto, Sierra de los Padres y Batán, las condiciones serán similares, aunque con un ambiente más seco hacia el interior del partido. Además, no se prevén lluvias ni tormentas para la jornada.

Para las localidades de la Costa Atlántica, como Miramar, Villa Gesell y Mar Chiquita, también se anticipa un marcado descenso térmico y fuertes vientos del sector sur-sudoeste.

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Según el pronóstico extendido, el ambiente frío continuará durante los próximos días en toda la región.

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