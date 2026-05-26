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El clima de este martes 26 de mayo estará marcado por la niebla en Mar del Plata, en una jornada con baja amplitud térmica, sin lluvias y con cielo mayormente nublado durante gran parte del día.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana persistirán los bancos de niebla, con una temperatura cercana a los 7° y viento del sur entre 7 y 12 kilómetros por hora.

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Hacia la tarde, el cielo continuará mayormente nublado y la temperatura alcanzará los 14°, mientras que el viento seguirá soplando desde el sector sur.

Por la noche, en tanto, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura de alrededor de 10° y viento del norte entre 7 y 12 kilómetros por hora.

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Además, el SMN emitió una advertencia violeta por bancos de niebla para este martes y miércoles en General Pueyrredon y otras zonas de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo al organismo, el área será afectada por bancos de niebla y neblinas persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad. Por ese motivo, recomendaron evitar circular y, en caso de hacerlo, mantener distancia entre vehículos, usar luces bajas y antiniebla, reducir la velocidad y mantenerse informado por las autoridades.