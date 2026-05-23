Sábado frío, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias
Las temperaturas se ubicarán entre los 4° de mínima y los 15° de máxima, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este sábado en Mar del Plata, inicio del fin de semana largo, una jornada con cielo parcialmente nublado, ambiente frío, momentos de sol y sin probabilidad de lluvias.
Las temperaturas se ubicarán entre los 4° de mínima y los 15° de máxima, mientras que el viento será moderado del sector norte, con velocidades constantes de entre 7 y 12 kilómetros por hora.
Para el domingo, en tanto, se prevé un cielo entre parcialmente nublado y despejado, con una temperatura mínima de 6°C y una máxima de 13°C. Además, se mantendrán las condiciones de tiempo estable, con viento predominante del norte y sin precipitaciones previstas.
