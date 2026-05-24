El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada marcada por la niebla y el frío para este domingo en Mar del Plata. La temperatura máxima alcanzará los 13° y se espera una mejora parcial de las condiciones hacia la tarde.

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Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, la ciudad estará afectada por bancos de niebla que reducirán considerablemente la visibilidad. Además, los vientos soplarán desde el sector norte y la temperatura mínima rondará los 6°.

Para la tarde, el SMN anticipa cielo parcialmente nublado y el momento más templado del día, con una máxima prevista de 13°.

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En tanto, hacia la noche aumentará nuevamente la nubosidad y la temperatura descenderá hasta ubicarse cerca de los 9°.

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