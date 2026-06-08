Lunes fresco, nublado y con chances de lloviznas
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una máxima de 13°C y probabilidad de precipitaciones aisladas.
El inicio de la semana estará marcado por condiciones típicamente invernales en Mar del Plata. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 8 de junio se presenta con una temperatura mínima de 7°C y una máxima que alcanzará los 13°C.
Durante toda la jornada predominará la nubosidad, con una humedad cercana al 95% y probabilidades de lloviznas o lluvias aisladas que oscilarán entre el 10% y el 40%.
El viento soplará desde el sudeste con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.
Las primeras horas del día serán las más frías, con una sensación térmica inferior a la temperatura real debido a la combinación de humedad y viento. Las condiciones se sentirán con mayor intensidad en sectores costeros como la zona del Puerto y la escollera.
La cobertura nubosa se extenderá sobre todo el partido de General Pueyrredon, incluyendo localidades cercanas como Batán y Sierra de los Padres.
No se registran alertas meteorológicas para el distrito, aunque podrían producirse bancos de niebla durante la mañana.
Desde las autoridades recomiendan circular con precaución por rutas y caminos de la región debido a la posible reducción de visibilidad y la presencia de calzadas húmedas.
Para los próximos días, los pronósticos anticipan una mejora gradual de las condiciones. El viento rotará al norte y noroeste, las temperaturas máximas rondarán los 14°C y disminuirán las probabilidades de lluvia.
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