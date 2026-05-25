El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada templada y con presencia de niebla durante las primeras horas de este lunes en Mar del Plata.

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Durante la madrugada y la mañana se espera visibilidad reducida por bancos de niebla. En ese tramo del día, la temperatura se ubicará entre los 9° y los 10°, con viento proveniente del sector oeste.

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Hacia la tarde, el cielo estará parcialmente nublado y se registrará la temperatura más alta de la jornada. Además, el viento rotará al noroeste.

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Por la noche, en tanto, las condiciones se mantendrán estables y la temperatura volverá a descender hasta los 9°.

El pronóstico no anticipa lluvias para el inicio de la semana en la ciudad.

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