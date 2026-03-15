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El Rincón Marplatense
El Rincón Marplatense es una nueva sección que, cada domingo, invita a recorrer la historia y la identidad de la ciudad a través de relatos, curiosidades y personajes que dejaron huella en Mar del Plata. Este espacio está dedicado al marplatense y a todo aquello que forma parte de su vida cotidiana: sus hábitos, anécdotas, tradiciones, edificios históricos y escenas que construyen la memoria colectiva de la ciudad. Un lugar para redescubrir historias que forman parte del alma marplatense y que ayudan a entender cómo se fue construyendo la identidad de sus ciudadanos.
A cargo de Evelyn Marzoa.
El Rincón Marplatense
El Rincón Marplatense: "La huelga de las bicicletas"En esta primera entrega de la sección dedicada a la ciudad costera, abordaremos la historia de cuando, en de la década del 40, miles de obreros de la construcción recorrían Mar del Plata en bicicleta para ir a trabajar, hasta que una medida del gobierno provincial buscó cobrar un impuesto a cada rodado y desató indignación: detenciones y una huelga total que quedó marcada como un episodio clave en la historia social local.
Fin de las notas