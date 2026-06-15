Nacida como Lidia Estela Mercedes Miy Uranga, Taty se convirtió en una de las voces más reconocidas de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia luego de la desaparición de su hijo Alejandro en junio de 1975.

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Su figura trascendió las fronteras de los organismos de derechos humanos y se convirtió en un símbolo de resistencia frente a la impunidad. Durante años participó de las tradicionales rondas en Plaza de Mayo, acompañó los juicios por delitos de lesa humanidad y sostuvo un firme compromiso con las causas sociales y democráticas del país.

En 2024 asumió la presidencia de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, consolidando un rol que ya ejercía desde hacía años como una de las principales referentes del movimiento. Incluso en sus últimos años continuó participando activamente de actos, movilizaciones y actividades vinculadas a la defensa de los derechos humanos.

Según trascendió, Almeida permanecía internada desde hacía varias semanas y su estado de salud se había agravado en los últimos días.

La noticia provocó múltiples mensajes de despedida y reconocimiento. Dirigentes políticos, organismos de derechos humanos y referentes sociales destacaron su compromiso inquebrantable con la búsqueda de verdad y justicia, así como su capacidad para convertir una tragedia personal en una lucha colectiva que marcó la historia reciente de la Argentina.

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