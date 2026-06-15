Los mercados financieros iniciaron la semana con fuertes subas tras el anuncio de un acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán para poner fin a tres meses de conflicto en Medio Oriente y avanzar hacia la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

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En ese contexto, los activos argentinos volvieron a mostrar una jornada positiva. Los bonos soberanos en dólares registraban este lunes alzas cercanas al 1% y el riesgo país elaborado por JP Morgan descendía hasta los 425 puntos básicos, su nivel más bajo desde abril de 2018.

La caída del indicador se produjo en línea con una mejora generalizada del clima financiero internacional. Wall Street operaba cerca de máximos históricos, con avances de hasta 2% en los principales índices, mientras que el petróleo retrocedía más de 5% ante la expectativa de una normalización del suministro global.

Según analistas del mercado, además del contexto externo favorable, también contribuyó la reciente decisión de la calificadora Standard & Poor's de elevar la nota de la deuda soberana argentina y de varios ADR locales que cotizan en Nueva York. La medida se sumó a una mejora previa dispuesta por Fitch Ratings.

El economista jefe de Puente, Eric Ritondale, señaló que el cambio en la calificación podría habilitar el ingreso de nuevos fondos de inversión que hasta ahora tenían restringidas sus operaciones con activos argentinos por cuestiones regulatorias.

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"Con la mejora de S&P, este límite regulatorio se destraba, abriendo la puerta a flujos pasivos y activos de fondos que antes tenían vedado el riesgo argentino", explicó.

Además, el especialista consideró que el escenario podría fortalecerse durante las próximas semanas si se concretan nuevos factores positivos, entre ellos acuerdos de financiamiento con organismos internacionales, el próximo pago de bonos soberanos previsto para julio y una eventual emisión de deuda en los mercados internacionales durante el tercer trimestre.

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Euforia global

El optimismo de los inversores estuvo impulsado principalmente por el anuncio realizado por el presidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró que Washington e Irán alcanzaron un acuerdo de alto el fuego y que las negociaciones para una paz definitiva comenzarán en los próximos meses.

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La noticia generó una fuerte reacción en los mercados internacionales. Los futuros del Nasdaq avanzaban más de 2%, los del S&P 500 superaban el 1% y los del Dow Jones mostraban ganancias cercanas al 1%.

En paralelo, el petróleo registraba una marcada baja. El crudo Brent se ubicaba en torno a los 83 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) caía más de 5%, reflejando la reducción de los temores sobre posibles interrupciones en el suministro energético global.

De esta manera, la combinación entre un contexto internacional más favorable y las mejoras en la percepción del riesgo argentino volvió a impulsar a los activos financieros locales, llevando al riesgo país a su valor más bajo en más de ocho años.