El siniestro se produjo durante la mañana del domingo en la zona de Recreio dos Bandeirantes, en el oeste de Río de Janeiro, cuando ambas aeronaves chocaron en pleno vuelo. Como consecuencia del impacto, los restos cayeron en un área de aproximadamente cien metros, alcanzando incluso un depósito de vehículos eléctricos.

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La investigación quedó a cargo del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA), dependiente de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB). Según estimaciones oficiales, las pericias podrían extenderse durante unos 30 días.

"Ahora aguardaremos los resultados de la pericia del CENIPA", señaló el comisario Alan, de la Policía Civil de Río de Janeiro.

De acuerdo con la información preliminar, en una de las aeronaves viajaban el piloto y cuatro pasajeros, mientras que en la otra se encontraba únicamente el piloto. El helicóptero en el que se trasladaban Gaspi, Vignale y Oliver Tree tenía como destino la ciudad costera de Angra dos Reis.

Uno de los helicópteros cayó sobre el estacionamiento de una concesionaria de autos eléctricos y se incendió tras el impacto. Las llamas alcanzaron al menos una veintena de vehículos y generaron una densa columna de humo visible desde distintos sectores de la ciudad.

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Además, fragmentos de las aeronaves impactaron sobre edificios residenciales y comerciales cercanos, aunque no se reportaron víctimas en tierra.

Los cuerpos de las seis personas fallecidas fueron trasladados al Instituto Médico Legal de Río de Janeiro, donde se realizan los exámenes correspondientes antes de ser entregados a sus familiares. Posteriormente serán repatriados a sus países de origen.

Mientras avanzan las pericias, las autoridades brasileñas buscan establecer las circunstancias que provocaron la colisión aérea y reconstruir los últimos movimientos de ambas aeronaves antes del accidente.

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Fuente: Clarin