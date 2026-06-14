El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, declaró un patrimonio de $944.575.052 ante la Oficina Anticorrupción (OA), una cifra que representa un incremento del 775% respecto de los $107,8 millones que había informado al ingresar a la función pública al comienzo de la gestión de Javier Milei.

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La presentación, correspondiente al período fiscal 2025, se conoció luego de que el funcionario regularizara activos que, según explicó, no habían sido incorporados en declaraciones anteriores. El principal componente del crecimiento patrimonial está vinculado a ahorros en dólares y ganancias obtenidas a partir de inversiones en Bitcoin realizadas desde 2013.

Entre los funcionarios con mayores incrementos también aparece la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, cuyo patrimonio pasó de $1,7 millones a $11 millones, lo que representa una suba del 569%.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, informó bienes por $11.851 millones, frente a los $2.307 millones declarados al inicio de la gestión, con un aumento del 413%.

El presidente Javier Milei también registró un crecimiento patrimonial: pasó de declarar $54 millones a $206 millones, mientras que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, elevó sus bienes de $52 millones a $78 millones.

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En tanto, el canciller Pablo Quirno declaró un patrimonio de $438 millones, frente a los $160 millones que había informado al asumir como secretario de Finanzas.

La evolución patrimonial de Adorni continúa bajo análisis judicial en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, mientras el funcionario sostiene que los fondos incorporados tienen origen previo a su ingreso a la administración pública.

Fuente:NA

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