El presidente Javier Milei se refirió este sábado al fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, quien murió a los 68 años en Rosario. El mandatario utilizó su cuenta oficial de Instagram para expresar su postura ante una noticia que generó repercusión tanto dentro como fuera del ámbito deportivo.

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En su publicación, Milei recordó el delicado estado de salud que atravesaba Jorge mientras su hijo disputaba el Mundial 2026 con la Selección Argentina. En ese contexto, cuestionó las críticas que recibió el capitán durante la competencia y afirmó: “Da vergüenza pensar que hubo anti-Messi en la Argentina”.

El jefe de Estado también apuntó contra quienes, según señaló, impulsaron una “campaña” contra el rosarino mientras se desarrollaba el máximo torneo de selecciones. Su mensaje buscó poner en perspectiva el momento personal que atravesaba el futbolista al mismo tiempo que defendía la camiseta nacional.

Milei compartió además una publicación en la que se destacaba que, durante los últimos dos meses, Messi intentó darle una alegría al pueblo argentino mientras su padre atravesaba sus últimos días. El texto difundido por el mandatario también definía al futbolista como “el ser humano más grande de la historia del país”.

La reacción presidencial se produjo horas después de conocerse la muerte de Jorge Messi. El padre del capitán argentino tenía 68 años y su fallecimiento provocó mensajes de condolencias provenientes de figuras vinculadas al fútbol, dirigentes políticos y organismos internacionales, que expresaron su acompañamiento a la familia.

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El Sanatorio Centro de Rosario confirmó que Jorge Messi murió a las 2 de la madrugada de este sábado. La institución aclaró que, por normas de privacidad y respeto hacia sus seres queridos, no brindará información sobre las causas del fallecimiento.

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