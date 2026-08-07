La inflación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró una suba del 2,9% durante julio, según el índice elaborado por el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA). El dato marcó un repunte respecto del 1,8% de junio y puso fin a la tendencia de desaceleración que se venía observando desde abril.

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Con este resultado, la variación acumulada de los precios en territorio porteño durante los primeros siete meses de 2026 alcanzó el 19,4%, mientras que la medición interanual se ubicó en el 33,2%.

El indicador de CABA suele ser considerado una referencia anticipada del comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional. En ese sentido, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) tiene previsto publicar el dato correspondiente a julio el próximo jueves 13.

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Entre los rubros que más aumentaron durante el mes se ubicaron Recreación y Cultura, con un incremento del 5,8%, y Restaurantes y Hoteles, con una suba del 5,3%. Les siguieron Educación, con 4,1%; Equipamiento y mantenimiento del hogar, con 3,6%; y Transporte, con 3,1%, impulsado principalmente por el incremento de los pasajes.

Por otra parte, la división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró un aumento del 3,3%. Según el relevamiento porteño, la variación estuvo vinculada principalmente con las actualizaciones de los contratos de alquiler y los incrementos en las tarifas de los servicios públicos.

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