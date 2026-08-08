Luego de varios días de estricto perfil bajo, Facundo Moyano volvió a manifestarse públicamente a través de sus redes sociales tras el escándalo protagonizado con su pareja, la creadora de contenido Candela Arizaga, quien fue registrada por cámaras de seguridad corriendo en la vía pública sobre la avenida del Libertador.

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El ex diputado nacional utilizó las historias de su cuenta de Instagram durante la madrugada para compartir una fotografía en la que se observa su mano sosteniendo un rosario junto al emoticón de una plegaria, en un gesto interpretado como un descargo simbólico frente a la causa que afronta en la Justicia.

Actualmente, Moyano se encuentra imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en el marco de una investigación por violencia de género. La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº3 ratificó la medida cautelar que le prohíbe aproximarse a la joven, desestimando la solicitud presentadas por la defensa del dirigente para dejar sin efecto la prohibición de acercamiento.

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La resolución judicial se mantuvo firme pese a que la propia Arizaga prestó declaración testimonial ante la fiscalía para desligar al gremialista de cualquier agresión física o encierro, atribuyendo lo sucedido en el departamento a una descompensación asociada al consumo de sustancias. En tanto, consultado sobre el expediente durante una movilización, su hermano Pablo Moyano evitó tomar postura y dejó el tema en manos del fuero penal.

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