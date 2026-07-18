Si bien hace semanas se votó afirmativamente en el Concejo Deliberante de General Pueyrredon la ordenanza que regula la actividad de las aplicaciones de transporte, los choferes se encuentran a la espera de que se cumplan los 90 días acordados para su reglamentación para comprender cómo se aplican a la práctica los alcances de la reglamentación. En ese contexto, Facundo Setzes, titular de la Asociación Civil de Conductores Unidos, aseguró que “gran parte” de sus colegas se encuentran “esperanzados de poder trabajar bajo un marco legal, sin el miedo a represalias legales, multas o secuestros”.

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En diálogo con El Marplatense, Setzes señaló que los choferes de aplicaciones atraviesan una etapa de transición y que dentro del sector “está bastante dividido el asunto”. Por un lado, indicó que existe un grupo minoritario que rechaza la regulación porque “saben que van a quedar excluidos del trabajo legal”. En contraposición, remarcó que la mayoría de los conductores avanza en la regularización de su actividad, tramitando licencias y adecuando sus vehículos.

Respecto al clima general, el representante de los choferes reconoció que persiste la incertidumbre sobre la implementación concreta de la normativa, la adhesión de las plataformas digitales y el esquema de controles que se aplicará en la ciudad. Según explicó, muchos trabajadores aguardan la reglamentación definitiva para conocer con precisión su situación futura.

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No obstante, sostuvo que una porción significativa del sector mantiene expectativas positivas y continúa con los trámites necesarios “para pertenecer a ese trabajo legal que tanto anhelaron”. En la práctica cotidiana, describió escenarios diversos: mientras algunos conductores aún se manejan con cautela y desinformación, otros ya adoptan nuevas dinámicas. Y resaltó que desde la votación en el Concejo “no hubo ningún incidente, ni ninguna disputa ni cruce de palabras. Absolutamente nada, por suerte”.

Setzes destacó además el rol de la Asociación Civil de Conductores Unidos en este proceso de adaptación. Explicó que la entidad gestiona trámites, articula con compañías de seguros para flexibilizar requisitos y brinda asesoramiento integral a los choferes. En esa línea, concluyó que están “asesorando a los choferes de cómo sacar el registro profesional, evacuando todo tipo de dudas y consultas, y ayudándolos en esta transición”.

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