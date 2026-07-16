La victoria de la Selección Argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 tuvo una amplia repercusión en la prensa internacional, que puso el foco en la remontada del equipo de Lionel Scaloni y en la influencia decisiva de Lionel Messi.Los principales medios deportivos del mundo coincidieron en destacar el carácter del seleccionado argentino y el peso de su capitán. Desde Francia, L'Equipe eligió el título "Los inmortales", al resaltar que Argentina volvió a sobreponerse a un escenario adverso para alcanzar su segunda final consecutiva de una Copa del Mundo.

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En Escocia, The Herald Sport habló de un "Golpe bajo" para Inglaterra, mientras que Le Figaro Sport destacó que el triunfo llegó impulsado por el "eterno Messi". En Estados Unidos, The Washington Post Sports tituló "Como si nunca se hubieran ido", en referencia a la vigencia de la Albiceleste entre las grandes potencias del fútbol mundial.

Uno de los enfoques más llamativos llegó desde el New York Post Sports, que recurrió a la historia con el título "¡La cabeza de Dios!", en alusión al recordado Mundial de México 1986 y al cabezazo con el que Lautaro Martínez selló la clasificación.

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En España, donde ya palpitan la final del domingo, Marca definió el duelo como "La final más bonita del mundo", mientras que As habló de una "Finalissima" y volvió a remarcar la capacidad de reacción del conjunto argentino. Mundo Deportivo eligió "Final Brutal", y Sport resumió la clasificación con un contundente "¡De locos!".

La prensa italiana también hizo referencia a la épica albiceleste. La Gazzetta dello Sport tituló "Lautaro de Dios", resaltando el gol del delantero del Inter y las dos asistencias de Messi. Corriere dello Sport evocó la histórica "Mano de Dios" al recordar que, cuatro décadas después, Inglaterra volvió a quedar eliminada frente a Argentina en un Mundial.

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En México, el diario Esto eligió "Messi contra el mundo", al destacar el liderazgo del capitán argentino en la remontada. Desde Qatar, Gulf Times Sports resumió la clasificación como una nueva muestra de carácter del campeón del mundo.

En Inglaterra, en cambio, predominó la decepción. Daily Mirror habló de la "agonía" de los Tres Leones tras dejar escapar la ventaja, Daily Star tituló "Derrotados por Messi" y The Guardian resumió la eliminación con una frase contundente: "Cambio y fuera", tras los dos goles argentinos en los instantes finales.

Con la clasificación consumada, Argentina defenderá el título mundial frente a España en una final que gran parte de la prensa internacional ya presenta como uno de los grandes partidos de la historia reciente del fútbol.

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Fuente: Infobae