La crisis humanitaria en Venezuela se profundiza tras el doble sismo registrado el 24 de junio, con un saldo actualizado de 4829 fallecidos y 29.882 personas desaparecidas, según datos oficiales y de la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela. El informe fue presentado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

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En ese contexto, las autoridades detallaron el alcance de la emergencia: 128.324 familias recibieron asistencia social, 34.872 pacientes fueron atendidos por el sistema de salud y 17.907 personas se encuentran alojadas en 106 campamentos transitorios distribuidos en distintas zonas afectadas.

El impacto del desastre también se refleja en la infraestructura pública. El Palacio Federal Legislativo sufrió daños estructurales severos, incluido el colapso parcial de su cúpula, lo que obligó al traslado de las sesiones parlamentarias a un centro de exposiciones en Caracas. “En cuanto podamos seguir sesionando desde allí, allí estaremos, pero mientras eso no ocurra, el sitio de reunión será este”, afirmó Rodríguez.

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Frente a la emergencia habitacional, el Parlamento acordó la cesión de 200 departamentos en Fuerte Tiuna, originalmente destinados a uso legislativo, para alojar a familias damnificadas. La entrega de estas viviendas se concretará en los próximos días como parte de las medidas de contingencia.

En paralelo, el Ministerio de Educación trabaja junto a una comisión de la Unesco en un plan para garantizar la continuidad pedagógica y establecer protocolos seguros de cara al ciclo lectivo 2026-2027 en las regiones más afectadas.

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