El desfile, que recuerda la toma de la Bastilla del 14 de julio de 1789, contó con la participación de unos 500 soldados de la Coalición de los Voluntarios, integrada por países que apoyan a Ucrania, además de 25 militares ucranianos que desfilaron junto a las tropas de las naciones aliadas.

Ads

La presencia de las fuerzas internacionales se produjo un día después de una reunión de los líderes de la coalición en París. Francia y el Reino Unido impulsan este grupo desde el año pasado con el objetivo de preparar una eventual fuerza multinacional liderada por Europa una vez alcanzado un alto el fuego en Ucrania.

En la víspera de la celebración, Macron defendió el fortalecimiento de la seguridad europea durante su tradicional discurso ante las Fuerzas Armadas.

"Sí, la paz es nuestro objetivo. Sí, apreciamos la libertad y el Estado de derecho. Y sí, estamos preparados para luchar para defenderlos. Siempre, y al costo de sangre si fuera necesario", afirmó el mandatario.

Desde el Palacio del Elíseo también señalaron que el desfile representa "un poderoso símbolo de una Europa que toma conciencia de lo peligroso que es el mundo y que debe tomar su destino en sus propias manos".

Ads

Puede interesarte

La jornada incluyó además un minuto de silencio en memoria de las víctimas del atentado terrorista perpetrado el 14 de julio de 2016 en la ciudad de Niza, cuando un hombre embistió con un camión a la multitud que abandonaba los festejos por el Día de la Bastilla. El ataque dejó 86 muertos y más de 400 heridos y fue reivindicado posteriormente por el grupo Estado Islámico.

El atentado ocurrió menos de un año después de los ataques coordinados del 13 de noviembre de 2015 en París, que provocaron 130 víctimas fatales y marcaron uno de los episodios más trágicos de la historia reciente de Francia.

La edición de este año también tiene un valor simbólico para Macron, ya que se trata de su último desfile por el Día de la Bastilla como presidente, antes del final de su segundo mandato consecutivo, el máximo permitido por la Constitución francesa.

Ads

Las celebraciones se desarrollan además bajo una intensa ola de calor y en medio del avance de incendios forestales en las afueras de París, lo que llevó a las autoridades a restringir el uso de fuegos artificiales en distintas regiones del país. La jornada culminará con otro de los grandes eventos del día: la semifinal del Mundial entre Francia y España.

Fuente: Infobae