El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno restablecerá el bloqueo al tráfico marítimo que ingrese o salga de los puertos de Irán, en medio de la escalada militar en Medio Oriente. La medida entrará en vigencia este martes 14 de julio a las 17, hora argentina.

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Trump aclaró que la restricción impedirá únicamente la entrada y salida de barcos iraníes o de embarcaciones vinculadas con clientes de ese país. Según afirmó, las demás naciones conservarán un acceso “justo y abierto” al estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte mundial de petróleo y gas.

El mandatario también aseguró que Estados Unidos pasará a ser conocido como “el guardián del estrecho de Ormuz” y que el paso marítimo permanecerá abierto “con o sin Irán”. Además, señaló que el proceso para organizar el nuevo esquema de seguridad comenzará de inmediato.

Como parte del plan, Trump anunció que Washington recibirá un “reembolso del 20%” sobre toda la carga transportada por la zona. De acuerdo con su explicación, ese porcentaje serviría para afrontar los costos necesarios para garantizar la seguridad en una región que calificó como altamente inestable. Sin embargo, todavía no se detalló cómo se aplicará el cobro, qué embarcaciones deberán pagarlo ni cuál será el mecanismo utilizado para recaudarlo.

El anuncio se produjo después de que las fuerzas estadounidenses lanzaran una nueva serie de ataques contra Irán. El Mando Central norteamericano indicó que el objetivo de la ofensiva fue impedir que Teherán atacara a tripulaciones civiles y buques comerciales que circulan por el estrecho.

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La escalada había comenzado luego de que Irán lanzara misiles y drones contra países vecinos del Golfo y anunciara el cierre de Ormuz. Kuwait, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos reportaron ataques aéreos contra sus territorios, mientras que también se escucharon explosiones en Qatar. Jordania informó que interceptó tres misiles iraníes que no provocaron daños.

Trump anticipó además que brindará un mensaje dirigido a la población estadounidense este lunes, a las 22 de Argentina, en el que podría ofrecer mayores precisiones sobre la nueva estrategia de Washington en la región.

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