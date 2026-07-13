El vicegobernador de Juzestán para Asuntos de Seguridad, Valiollah Hayati, indicó que los heridos reciben atención médica y señaló que durante la madrugada también se registraron ataques en otros puntos de la provincia. Además, se reportaron explosiones en las inmediaciones del estratégico estrecho de Ormuz, una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo.

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En respuesta, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) aseguró haber lanzado una ofensiva en tres fases contra bases militares estadounidenses ubicadas en Jordania, Bahréin y Kuwait. Según los comunicados difundidos por el organismo, los ataques incluyeron misiles y drones dirigidos contra depósitos de combustible, sistemas de defensa antiaérea, radares y centros de operaciones.

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Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos confirmó haber ejecutado una nueva serie de ataques contra objetivos militares iraníes. Washington afirmó que las operaciones estuvieron dirigidas contra sistemas de defensa aérea, radares costeros y capacidades vinculadas a misiles y drones, en el marco de las acciones para proteger la navegación en el estrecho de Ormuz.

En medio de la creciente tensión, Pakistán expresó su "profunda preocupación" por la escalada del conflicto e instó a ambas partes a actuar con moderación. A través de un comunicado de su Ministerio de Asuntos Exteriores, el gobierno paquistaní pidió avanzar hacia una desescalada inmediata y reafirmó su respaldo a una solución basada en el diálogo y la diplomacia.

Fuente: NA

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