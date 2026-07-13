El actor neozelandés Sam Neill, reconocido mundialmente por interpretar al paleontólogo Alan Grant en la saga Jurassic Park, murió este lunes a los 78 años en Australia.

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En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, sus allegados destacaron que Neill murió con "la dignidad que caracterizó toda su vida" y señalaron que, al momento de su fallecimiento, ya no padecía cáncer. Aunque había sido diagnosticado con un linfoma no hodgkiniano en estadio tres, meses atrás había anunciado que la enfermedad estaba en remisión gracias a una terapia genética.

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Nacido en Irlanda del Norte en 1948 y radicado desde niño en Nueva Zelanda, Neill construyó una extensa trayectoria en cine y televisión. Su reconocimiento internacional comenzó con películas como My Brilliant Career y Dead Calm, junto a Nicole Kidman, antes de consolidarse como una de las figuras más respetadas de Hollywood.

La consagración definitiva llegó en 1993 con Jurassic Park, el clásico dirigido por Steven Spielberg en el que dio vida al doctor Alan Grant. El personaje se convirtió en uno de los más recordados de la franquicia, al que volvió a interpretar en Jurassic Park III (2001) y Jurassic World: Dominion (2022). Además, participó en producciones como La caza al Octubre Rojo, Event Horizon, The Piano, Peaky Blinders y The Tudors.

Fuera de la actuación, Neill también desarrolló una exitosa carrera como productor de vinos en Nueva Zelanda y solía compartir en sus redes sociales escenas de su vida en el campo junto a los animales de su granja. Su muerte generó una profunda conmoción entre colegas y fanáticos de todo el mundo, que lo recordaron como uno de los grandes referentes del cine de las últimas décadas.

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Fuente: TN

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