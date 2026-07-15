La Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos de India (AAIB) informó que el borrador del informe final sobre el accidente del vuelo de Air India ocurrido en junio de 2025 podría estar listo en octubre de este año.

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El organismo presentó un informe ante la Corte Suprema de India en el que señaló que la investigación se encuentra en la fase de análisis de la evidencia, un proceso que demandaría alrededor de seis semanas más. Sin embargo, no precisó cuándo se hará público el documento ni adelantó conclusiones sobre las causas del accidente.

La tragedia ocurrió el 12 de junio de 2025, cuando un Boeing 787 Dreamliner de Air India que se dirigía a Londres se estrelló pocos segundos después de despegar del aeropuerto de Ahmedabad, en el oeste del país.

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La aeronave cayó a unos seis kilómetros de la terminal aérea e impactó contra un edificio utilizado como residencia para médicos de una facultad de medicina, provocando una explosión. En total murieron 260 personas: 241 ocupaban el avión y otras 19 se encontraban en tierra. Solo un pasajero sobrevivió.

Según informó la AAIB, ya completó 49 de los 66 pasos previstos para la investigación de accidentes aéreos graves. Entre ellos figuran el análisis del lugar del siniestro y de los restos del avión, el estudio de las cajas negras, la revisión de los antecedentes médicos y de entrenamiento de la tripulación, además de una evaluación sobre la cultura organizacional y los factores humanos.

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El organismo también confirmó que realizó una "autopsia psicológica" y un análisis especializado de los miembros de la tripulación, cuyo informe ya fue incorporado al expediente. Asimismo, indicó que ya cuenta con la transcripción completa de las grabaciones de la cabina de mando.

En un informe preliminar difundido un mes después del accidente, los investigadores habían señalado que, segundos después del despegue, los interruptores de suministro de combustible de ambos motores pasaron repentinamente a la posición de corte, provocando la pérdida total de potencia.

Las grabaciones de la cabina registraron el momento en que uno de los pilotos preguntó al otro por qué había realizado esa acción, mientras que este respondió que no lo había hecho. La falta de precisiones sobre cuál de los dos pronunció cada frase alimentó diversas especulaciones sobre una posible responsabilidad de la tripulación.

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Esas versiones fueron rechazadas tanto por la AAIB como por asociaciones de pilotos y por la familia del comandante Sumeet Sabharwal. En su presentación judicial, el organismo sostuvo que las especulaciones mediáticas "han provocado que algunos testigos adopten una actitud más reservada y menos colaborativa" durante la investigación.

La expectativa ahora está puesta en el informe final, que buscará esclarecer de manera definitiva las causas de uno de los accidentes aéreos más graves de los últimos años.

Fuente: BBC