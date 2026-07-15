La eliminación de Francia del Mundial 2026 a manos de España derivó en una serie de disturbios durante la noche del martes en distintas ciudades del país. Como consecuencia, más de 160 personas fueron detenidas en París y Lyon tras los incidentes registrados al finalizar el encuentro.

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En la región parisina, la Policía arrestó a 141 personas, en su mayoría acusadas de lanzar fuegos artificiales y otros elementos contra efectivos de seguridad y servicios de emergencia. Según informó la Prefectura de Policía de París, no se reportaron heridos de gravedad.

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En Lyon también se vivieron momentos de tensión. Una veintena de jóvenes fue detenida luego de que varios grupos arrojaran pirotecnia y distintos objetos contra las fuerzas del orden en la plaza Bellecour, donde cientos de personas seguían el partido en pantallas gigantes.

La intervención policial permitió dispersar rápidamente a los manifestantes y controlar la situación. Las autoridades indicaron que no hubo heridos ni daños materiales de consideración.

Los incidentes se concentraron en los principales puntos de reunión de ambas ciudades, donde miles de hinchas habían salido a seguir la semifinal. Pese a la magnitud de los disturbios y la cantidad de detenidos, las fuerzas de seguridad señalaron que la situación quedó bajo control pocas horas después del final del partido.

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Fuente: TN

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