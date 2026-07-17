El dirigente estadounidense Marc Zell aseguró que la Argentina estaría dispuesta a aportar unidades navales para colaborar con Estados Unidos en el golfo Pérsico, en medio de la escalada militar con Irán. A partir de esa supuesta participación, reclamó que la administración de Donald Trump respalde la posición argentina en la disputa por las Islas Malvinas.

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Zell, titular de Republicans Overseas Israel y referente del Partido Republicano fuera de Estados Unidos, difundió el planteo mediante sus redes sociales. Allí cuestionó la actitud del Reino Unido frente al conflicto en Medio Oriente y sostuvo que Washington debería revisar su tradicional postura favorable a Londres en la cuestión de las islas.

El dirigente argumentó que un cambio diplomático sería una forma de reconocer el respaldo del presidente Javier Milei a Estados Unidos y a Israel. Desde el comienzo de la tensión con Teherán, el Gobierno argentino profundizó su alineamiento político con ambos países y expresó públicamente su rechazo al régimen iraní.

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre el envío de buques argentinos al golfo Pérsico o al estrecho de Ormuz. La Casa Rosada y el Ministerio de Defensa tampoco informaron sobre una solicitud formal de Washington ni sobre la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones vinculadas al conflicto.

Por lo tanto, la versión se sostiene únicamente en las declaraciones de Zell y no constituye un anuncio del Gobierno nacional. Meses atrás ya habían circulado informaciones similares, aunque desde el Ejecutivo negaron entonces que existiera un pedido estadounidense para desplegar unidades navales argentinas en la región.

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