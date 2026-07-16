El Gobierno del Reino Unido solicitó a la FIFA que investigue a la Selección argentina luego de que los jugadores exhibieran una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" tras la victoria por 2-1 frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

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El pedido fue formulado por el secretario de Comercio británico, Peter Kyle, quien calificó el gesto como "totalmente inapropiado" y sostuvo que la política debe mantenerse al margen de las competencias deportivas. En declaraciones a la BBC, afirmó que ahora corresponde a la FIFA analizar el caso y determinar si hubo una infracción al reglamento.

Desde Downing Street, sede del Gobierno británico, respaldaron esa postura. Un portavoz oficial expresó: "Puede que la Copa del Mundo no sea nuestra, pero las Islas Malvinas sí lo son", y remarcó que el compromiso del Reino Unido con las islas "jamás flaqueará". No obstante, aclaró que cualquier decisión sobre posibles sanciones será competencia exclusiva de la FIFA.

Hasta el momento, la FIFA no emitió un pronunciamiento oficial. El reglamento disciplinario del organismo prohíbe la exhibición de mensajes políticos durante los partidos y contempla sanciones económicas para jugadores o federaciones. Existen antecedentes similares, como la multa aplicada a Argentina en 2014 por una pancarta con el mismo reclamo y la sanción a Serbia durante el Mundial de Qatar 2022 por un mensaje vinculado a Kosovo.

Tras el encuentro, Gonzalo Montiel explicó que la bandera llegó desde la tribuna y que los jugadores simplemente la tomaron para celebrar. Por su parte, Lisandro Martínez sostuvo que el gesto fue un homenaje a los veteranos de la Guerra de Malvinas y afirmó: "No podíamos fallarle al pueblo argentino".



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