La consagración de España en el Mundial 2026 ocupó las portadas de los principales diarios deportivos del mundo. Tras la victoria por 1 a 0 sobre Argentina en la final disputada en Estados Unidos, los medios internacionales destacaron el juego del equipo dirigido por Luis de la Fuente y celebraron la obtención de la segunda Copa del Mundo de su historia.

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El diario español AS tituló "El mundo es nuestro" y resaltó la actuación del arquero Emiliano "Dibu" Martínez, al señalar que retrasó el triunfo español con varias atajadas antes del gol de Ferran Torres.

Por su parte, Marca eligió el título "Superestrellas" y afirmó que España "dio una lección de fútbol a Argentina" para volver a consagrarse campeona del mundo, tras el título obtenido en Sudáfrica 2010.

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En la misma línea, Sport abrió su edición con "¡¡¡Campeones!!!", mientras que Mundo Deportivo utilizó el título "¡¡Bicampeones!!" y destacó el dominio de "La Roja" frente al conjunto de Lionel Scaloni.

Fuera de España, el prestigioso diario italiano La Gazzetta dello Sport tituló "Mundo rojo", acompañado por una imagen de Lionel Messi con gesto de tristeza tras la derrota.

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En Portugal, A Bola celebró el título con la frase "¡Que viva España!", ilustrada con el plantel español levantando la Copa del Mundo.

En tanto, el diario francés L'Equipe publicó "Reyes del juego" y elogió el rendimiento del seleccionado español. Además, cuestionó el comportamiento de Argentina durante el cierre del encuentro, al hacer referencia a los incidentes ocurridos tras el pitazo final.

Con la conquista en Estados Unidos, España sumó su segundo título mundial y volvió a ocupar el centro de la escena en la prensa deportiva internacional, que coincidió en destacar el nivel futbolístico mostrado por el equipo de Luis de la Fuente a lo largo del torneo.

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Fuente: TN