El periodista británico Piers Morgan volvió a quedar en el centro de la polémica tras celebrar la derrota de la Selección argentina en la final del Mundial 2026 ante España. A través de sus redes sociales, aseguró que "nunca había estado tan feliz de ver a un equipo perder" y lanzó fuertes críticas contra el conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

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El conductor, conocido por su amistad con Cristiano Ronaldo y por sus reiteradas críticas a Lionel Messi, publicó un mensaje acompañado por una imagen del tumulto que se produjo tras el final del encuentro, en la que se observa a Leandro Paredes empujando a Gavi.

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"Comportamiento repugnante por parte de los argentinos al final, especialmente Paredes. Solo un grupo de matones violentos y desagradables, y una deshonra para el fútbol. Nunca había estado tan feliz de ver a un equipo perder", escribió Morgan en su cuenta de X.

Las declaraciones del periodista británico generaron una rápida reacción entre los hinchas argentinos, que le recordaron su histórica preferencia por Cristiano Ronaldo y sus constantes cuestionamientos hacia Messi y la Selección.

No es la primera vez que Morgan protagoniza cruces mediáticos vinculados al combinado argentino. En esta oportunidad, aprovechó el clima caliente que dejó la final para volver a cargar contra la Scaloneta y alimentar una nueva controversia en las redes sociales.

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Fuente: TN

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