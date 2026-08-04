Más de 150 migrantes fueron rescatados tras incendiarse una embarcación en el Canal de la Mancha
Según informaron las autoridades marítimas de Francia, no se registraron muertos ni heridos.
Según informaron las autoridades marítimas de Francia, no se registraron muertos ni heridos.
La nadadora marplatense esperaba con ansias el día. El barco "Louis´s Jane" sufrió un desperfecto y la delegación argentina debió dar de baja el cruce que tenían previsto para la madrugada del jueves. Ahora, esperan soluciones para volver a intentarlo.
La fonoaudióloga y nadadora de aguas abiertas será la primera deportista marplatense que cruce el Canal de la Mancha, desde Dover (Inglaterra) hasta la costa francesa. Será dese las 22.30 de nuestro país.
Conocé a Catalina Giaccaglia, la primera deportista marplatense que se desafiará en las aguas del viejo continente y nadará por casi 16 horas sin ninguna protección más que con su malla, antiparras y gorra.