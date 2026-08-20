La medida llega en medio del fracaso de las negociaciones para alcanzar un acuerdo que permita poner fin a las tensiones entre Washington y Teherán.

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A través de un mensaje difundido en su red social Truth Social, el presidente estadounidense advirtió que cualquier país, empresa o entidad que continúe brindando apoyo económico o financiero al régimen iraní enfrentará “tremendas consecuencias económicas”. Además, instó a los aliados de Estados Unidos a sumarse al aislamiento internacional de Teherán.

Trump describió la iniciativa como un “Día D económico” y aseguró que el objetivo es bloquear todas las fuentes de financiamiento de Irán, incluyendo el comercio de petróleo, las transferencias de dinero, las operaciones de empresas pantalla y otros mecanismos utilizados para eludir las sanciones internacionales.

La decisión se produce tras el vencimiento de un plazo de 60 días establecido para avanzar en un acuerdo de paz y resolver disputas vinculadas al programa nuclear iraní y a la situación en el estrecho de Ormuz. Sin avances concretos en las conversaciones, la Casa Blanca optó por profundizar la estrategia de presión económica.

El endurecimiento de las sanciones también coincide con un escenario de creciente inestabilidad en Medio Oriente. Las tensiones en torno al estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo, generan preocupación en los mercados energéticos y entre los países de la región.

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