Hayden Panettiere, recordada por sus papeles en las series Heroes y Nashville, fue hallada sin vida el pasado 16 de agosto en un complejo residencial de Greenville, Carolina del Sur. Las autoridades continúan investigando las circunstancias de la muerte y aguardan los resultados de los estudios toxicológicos para determinar la causa definitiva del deceso.

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En declaraciones a medios estadounidenses, Vogel aseguró que su hija era una persona con un enorme talento, pero señaló que atravesó profundas dificultades a lo largo de su vida. Al mismo tiempo, responsabilizó indirectamente a Brian Hickerson por la influencia que habría tenido sobre la actriz en los últimos años. La madre afirmó que la familia llevaba tiempo intentando alejarlo de ella y remarcó que el hombre estaba presente cuando ocurrió la tragedia.

Las palabras de Vogel reavivaron la atención sobre la relación entre Panettiere y Hickerson, marcada por denuncias de violencia doméstica y episodios conflictivos que trascendieron públicamente en distintas oportunidades. La propia actriz había relatado en entrevistas y en sus memorias experiencias de abuso durante el vínculo, aunque años después retomó la relación con el empresario.

En su reciente autobiografía, la actriz habló abiertamente sobre sus problemas de adicción, la depresión posparto que sufrió tras el nacimiento de su hija Kaya y las dificultades emocionales derivadas de haber crecido bajo la exposición permanente de la industria del entretenimiento.

Además, mantenía una relación distante con su madre desde hacía varios años. En su libro, la intérprete describió conflictos familiares y desacuerdos económicos que deterioraron el vínculo. Sin embargo, tras conocerse la noticia de su muerte, Vogel destacó el talento y la capacidad artística de su hija, al tiempo que lamentó el rumbo que tomó su vida en los últimos tiempos.

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Mientras avanza la investigación, la muerte de Hayden Panettiere continúa generando conmoción en Hollywood. Compañeros de trabajo, artistas y fanáticos de todo el mundo expresaron su pesar por la pérdida de una figura que alcanzó la fama desde muy joven y cuya carrera estuvo marcada tanto por el éxito profesional como por las luchas personales que enfrentó fuera de la cámara.

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