Según informaron los organismos competentes, la muestra fue tomada el 22 de junio durante el certamen disputado en España y arrojó la presencia de benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína. El resultado fue confirmado posteriormente por un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), lo que derivó en la suspensión preventiva que comenzó a regir el pasado 4 de agosto.

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A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Nick Kyrgios asumió la responsabilidad por lo ocurrido y pidió disculpas a sus seguidores, familiares, patrocinadores y al ambiente del tenis. El exfinalista de Wimbledon calificó el episodio como un “grave error” y aseguró que atraviesa un momento complejo desde el punto de vista físico y emocional debido a las reiteradas lesiones que marcaron los últimos años de su carrera.

El tenista australiano, de 31 años, explicó que las operaciones en su muñeca y rodilla, sumadas a la incertidumbre sobre el futuro de su carrera deportiva, tuvieron un fuerte impacto en su salud mental. En ese contexto, anunció que se alejará de la vida pública y de las redes sociales durante 28 días para enfocarse en su recuperación personal.

Mientras permanezca suspendido, Kyrgios no podrá competir, entrenar ni asistir a eventos organizados por la ATP, la WTA, la ITF o los torneos de Grand Slam. Aunque tiene derecho a apelar la medida, hasta el momento no presentó ningún recurso contra la sanción.

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