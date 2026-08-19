Evo Morales volvió a cuestionar al gobierno de Rodrigo Paz y se refirió a la situación judicial del consultor argentino Fernando Cerimedo, detenido en Bolivia por la investigación del ataque contra su expareja Nadia Beller. El exmandatario aseguró que será liberado próximamente y vinculó su situación con información que, según sostuvo, tendría sobre el actual Gobierno.

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“Van a liberar a Cerimedo en cualquier momento. Sabe todas las barbaridades que hizo el presidente y su gabinete”, afirmó Morales durante una entrevista con un medio boliviano. El dirigente volvió así a apuntar contra Paz y su entorno, a quienes acusa de distintas irregularidades.

Cerimedo fue detenido en el marco de la investigación por el intento de femicidio de Beller. La Justicia sospecha que el consultor pudo haber participado en la planificación del ataque a balazos contra la activista política, quien permanece internada a raíz de las heridas sufridas.

Morales también aseguró haber recibido amenazas vinculadas con Cerimedo. Según relató, el consultor lo había calificado públicamente como “narco-terrorista” y recordó una publicación realizada en mayo en la red social X en la que escribió “tictac”, mensaje que el exmandatario interpretó como una amenaza.

El dirigente del Movimiento al Socialismo expresó además su solidaridad con Beller y reclamó una investigación “inmediata, transparente” que permita esclarecer el ataque y garantizar la seguridad de la víctima. En paralelo, Morales vinculó el caso con denuncias sobre presuntos negociados relacionados con combustible y oro, aunque esos señalamientos forman parte de sus acusaciones contra el Gobierno y deberán ser investigados para determinar responsabilidades.

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Por su parte, el presidente Rodrigo Paz aseguró que el ataque será investigado y sostuvo que la Justicia debe actuar sin excepciones. “La verdad debe estar por encima de todo”, afirmó el mandatario, quien prometió una investigación independiente para esclarecer el episodio y determinar quiénes fueron los responsables.

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