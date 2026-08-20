El barril de Brent, referencia para los mercados internacionales, avanzó más de un 3% y alcanzó valores cercanos a los US$95, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) también mostró importantes ganancias durante la jornada. Se trata de los niveles más altos registrados en las últimas semanas.

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La reacción de los mercados se produjo luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara una nueva ofensiva económica contra Irán y advirtiera sobre severas consecuencias para los países que mantengan vínculos comerciales o financieros con Teherán. La decisión incrementó la incertidumbre sobre el abastecimiento global de energía y reavivó los temores de interrupciones en una de las regiones petroleras más importantes del mundo.

Los operadores también siguen de cerca la situación en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte de petróleo y gas. Las restricciones al tráfico marítimo y la persistencia de las tensiones militares y económicas en la zona mantienen elevada la preocupación por posibles problemas en el suministro internacional.

Analistas del sector energético señalaron que el mercado continúa incorporando una “prima de riesgo geopolítico”, es decir, un sobreprecio derivado de la incertidumbre sobre la evolución del conflicto. Aunque algunos indicadores muestran niveles de oferta suficientes en el corto plazo, la posibilidad de nuevas sanciones, bloqueos o incidentes en Medio Oriente sigue impulsando la cotización del crudo.

El incremento del petróleo genera preocupación a nivel global debido a su impacto directo sobre los costos de transporte, la producción industrial y los precios de los combustibles. Además, una prolongación de la escalada entre Washington y Teherán podría sumar presión sobre la inflación internacional y afectar las perspectivas de crecimiento económico en distintos países.

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Los mercados permanecen atentos a cualquier novedad diplomática o militar que pueda modificar el escenario actual, mientras el precio del crudo se mantiene cerca de máximos recientes y refleja la creciente incertidumbre que atraviesa la economía global.

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