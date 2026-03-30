Los aviones F-16 ya realizan vuelos en Córdoba tras su incorporación
Las unidades recientemente incorporadas iniciaron maniobras de prueba y capacitación en el marco del proceso de adaptación operativa de la Fuerza Aérea.
Las unidades recientemente incorporadas iniciaron maniobras de prueba y capacitación en el marco del proceso de adaptación operativa de la Fuerza Aérea.
La aeronave, de la compañía Angara, volaba desde Blagovéschensk con dirección a Tynda.
ATEPSA anunció un cronograma de medidas de fuerza que impactará en vuelos nacionales e internacionales durante la segunda quincena de diciembre
El conflicto se da en el marco de un reclamo salarial y laboral contra la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), que rechazó la protesta y calificó la medida como inadmisible por tratarse de un servicio esencial.
La aerolínea ordenó cancelar 71 vuelos. A principios de mes fue intimada por el Gobierno.
Un avión con 64 personas chocó con un helicóptero militar en el que iban tres soldados cuando se aproximaba al Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Washington D.C.