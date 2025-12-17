La medida de fuerza impulsada por los controladores aéreos comenzó este miércoles y ya genera fuertes complicaciones en los vuelos nacionales, con más de 24.000 pasajeros afectados por demoras, reprogramaciones y cancelaciones en distintos aeropuertos del país, en pleno inicio de la temporada de verano.

El paro fue convocado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y, en esta primera jornada, se extiende entre las 8 y las 11, impactando exclusivamente en los despegues de cabotaje. Los vuelos internacionales, por el momento, no se ven alcanzados por la medida.

Desde Aerolíneas Argentinas informaron que debieron reprogramar 67 vuelos y adelantar otros 25 para evitar cancelaciones, lo que generó modificaciones de horario para cerca de 11.000 pasajeros. En tanto, Flybondi canceló seis vuelos y reprogramó otros 69, además de realizar cambios de aeropuerto para esquivar los horarios de paro previstos también para este jueves.

JetSmart, otra de las compañías afectadas, ajustó horarios y notificó a los pasajeros sobre las modificaciones. La aerolínea aclaró que no tenía salidas programadas desde Ezeiza durante la franja horaria del paro, aunque sí se registraron cambios en otros aeropuertos del país.

El cronograma anunciado por ATEPSA prevé nuevas medidas los días 18, 23, 27 y 29 de diciembre, algunas de las cuales afectarán también vuelos internacionales y, en la última jornada, a toda la aviación comercial.

Ante este escenario, las aerolíneas recomendaron a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos antes de dirigirse a los aeropuertos, ya que se esperan nuevas demoras y reprogramaciones durante los próximos días, especialmente en fechas clave por las fiestas y el comienzo de las vacaciones de verano.

