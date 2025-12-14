El gremio de controladores aéreos anunció un nuevo cronograma de paros que afectará vuelos nacionales e internacionales en distintos aeropuertos del país, en medio de un conflicto sin resolver con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) decidió profundizar las acciones iniciadas en noviembre tras el fracaso de las negociaciones paritarias y operativas con la empresa estatal. El sindicato denunció falta de diálogo, incumplimiento de acuerdos y una situación salarial que calificó como “angustiante”.

Entre los reclamos centrales figuran la reincorporación de trabajadores despedidos, la revisión de ítems salariales, la reapertura de paritarias y respuestas a más de 60 reclamos operativos pendientes. Según el gremio, la creciente carga de trabajo contrasta con ingresos que obligan a muchos controladores a tener más de un empleo para llegar a fin de mes.

Desde EANA, en tanto, aseguraron que mantienen su voluntad de diálogo y señalaron que la Secretaría de Trabajo convocó a una nueva audiencia para el miércoles 17 de diciembre con el objetivo de destrabar el conflicto. La empresa sostuvo además que ATEPSA adoptó una postura intransigente que perjudica a los pasajeros.

El cronograma de paros incluye afectaciones parciales a despegues nacionales los días 17, 18 y 23 de diciembre, una medida sobre vuelos internacionales el sábado 27 y una jornada de impacto total sobre toda la aviación el lunes 29. Las acciones no incluyen operaciones en emergencia ni vuelos sanitarios, humanitarios o de búsqueda y rescate.

El conflicto se da en uno de los momentos de mayor tráfico aéreo del año, lo que complica la logística de aerolíneas, aeropuertos y pasajeros. Si no hay acuerdo en las próximas horas, el cierre de 2025 podría estar marcado por demoras, reprogramaciones y un fuerte malestar en plena temporada de fiestas y vacaciones.

Fuente: Infobae