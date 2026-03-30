Las aeronaves adquiridas por el Gobierno nacional comenzaron a operar en el espacio aéreo cordobés como parte del proceso de puesta en funcionamiento y entrenamiento.

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Los aviones de combate F-16 comprados a Dinamarca ya iniciaron sus primeros vuelos en la provincia de Córdoba, en el marco de la incorporación progresiva de estas aeronaves a la Fuerza Aérea Argentina.

Se trata de las primeras unidades de un total de 24 adquiridas, que comenzaron a llegar al país a fines de 2025 y tienen base en Río Cuarto, donde se desarrolla el proceso de adaptación operativa y capacitación de pilotos.

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En esta etapa inicial, los vuelos forman parte de pruebas, entrenamientos y familiarización con los sistemas de las aeronaves, consideradas clave para modernizar la capacidad de defensa aérea del país.

Además, el programa incluye la formación de pilotos y personal técnico, con apoyo internacional, para lograr una operación plena de los cazas en los próximos años.

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La incorporación de estos aviones representa un paso importante en la renovación del equipamiento militar, ya que reemplazan a sistemas más antiguos y permiten recuperar capacidades supersónicas en el control del espacio aéreo argentino.