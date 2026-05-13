Ante las constantes demoras en el inicio de obras en el Estadio Minella y la dilación de la empresa concesionaria a dar una respuesta, desde bloques opositores exigen al Concejo Deliberante que se pida información detallada sobre el estado de la concesión y del uso y explotación de este espacio, del Polideportivo y de los espacios comunes del predio. “No tenemos ninguna información, me refiero a los concejales y tampoco la ciudadanía”, señaló Valeria Crespo, concejal de Unión por la Patria.

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En diálogo con El Marplatense, la edil recordó que en 2025 se aprobó una ordenanza que autorizó al Departamento Ejecutivo a adjudicar “en primer llamado y por única oferta” la concesión a la firma “Minella Stadium”, encargada de la explotación del complejo. Y señaló que en noviembre el Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) firmó con la empresa el acta de entrega del predio, instancia a partir de la cual la firma tomó posesión. Desde ese momento la concesionaria contaba con un plazo de 60 días para presentar documentación obligatoria ante el municipio.

Según detalló, ese plazo vencía en enero de 2026, pero antes de su expiración el EMDER dictó una resolución, mediante la cual se otorgó una prórroga de 30 días para la presentación del proyecto ejecutivo de obra a la empresa Minella Stadium.

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La edil remarcó que ese nuevo plazo “se encuentra vencido” y que no existe información pública al respecto: “Nosotros no tenemos ninguna información, me refiero a los concejales y tampoco la ciudadanía”. En esa línea, subrayó que tampoco hay constancias de nuevas prórrogas ni evidencias visibles de avances en el predio: “No se puede ver que haya obras en el lugar”.

Frente a este escenario, Crespo sostuvo que la iniciativa presentada busca que el Ejecutivo brinde información “clara, accesible y precisa”. Entre los puntos requeridos, enumeró que se informe “si se ha otorgado una nueva prórroga a la empresa”, y en caso afirmativo, que se detalle si fue “fehacientemente por escrito mediante resolución”.

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También solicitó conocer cuál es el plazo estipulado para la realización de las obras mínimas exigidas en el pliego, y que se remita el contrato de concesión. Asimismo, planteó la necesidad de precisar “cuándo van a comenzar las obras”.

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Finalmente, advirtió que, en caso de que los plazos estén vencidos, el municipio debe definir los pasos a seguir: “Si todos estos plazos se encuentran vencidos, cuál es la resolución que va a tomar en este sentido el municipio”.